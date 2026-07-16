Roma, 16 lug. (Labitalia) - Le aziende italiane stanno ottenendo ritorni sugli investimenti (Roi) sempre più positivi dall'intelligenza artificiale, nonostante persistano alcune sfide. E in media, le imprese italiane prevedono di investire quest'anno 18,4 milioni di dollari in Ai, una cifra inferiore alla media globale che si attesta sui 28 milioni di dollari. Tuttavia, gli investimenti in Ai nel nostro Paese sono destinati a crescere del 45% nei prossimi due anni. E' quanto emerge da un nuovo studio condotto da Sap Se e Oxford Economics. Anche il livello del RoI sta registrando un forte incremento. Le aziende italiane si aspettano un Roi del 20% quest'anno (pari a 4,9 milioni di dollari), percentuale che dovrebbe aumentare fino a raggiungere il 38% entro due anni (12,2 milioni di dollari). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le imprese italiane investiranno in Ai 18,4 milioni di dollari nel 2026, +45% nei prossimi 2 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Why are Indian Billionaires not investing in R&D - Indian Startups News 316

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tagli per 3.917 cattedre di potenziamento nei prossimi tre anni: il 18% in Campania. I dati in anteprima per regione [TABELLE]

Temi più discussi: Osservatorio Clean Tech 2026, 8 aziende su 10 investono in sostenibilità; Le fiere investono sul digitale Via all’hub di sistema in Africa; Trasformazione digitale PMI: innovazione, Artificial Intelligence (AI) e resilienza per crescere; Le compagnie di assicurazione investono mille miliardi nell'economia italiana.

Le imprese italiane investiranno in Ai 18,4 milioni di dollari nel 2026, +45% nei prossimi 2 anniLe aziende italiane stanno ottenendo ritorni sugli investimenti (Roi) sempre più positivi dall'intelligenza artificiale, nonostante persistano alcune sfide. E in media, le imprese italiane prevedono ... adnkronos.com

L’Intelligenza Artificiale rivoluziona le aziende italiane: al via un massiccio piano di formazione tecnologicaSette imprese su dieci investiranno in upskilling tech entro i prossimi 18 mesi, trasformando la cultura digitale non solo per gli specialisti IT ma per l'intera forza lavoro. impresacity.it