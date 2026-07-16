Charli XCX e George Daniel hanno annunciato pubblicamente la loro relazione con un post sui social, accompagnato da una foto in cui sono insieme. La cantante ha scritto una didascalia elaborata, mentre il batterista ha condiviso la stessa immagine. La coppia aveva già frequentato in modo informale in passato, ma ora la relazione è stata ufficializzata. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da entrambe le parti.

Hard launch studiati al millimetro, dichiarazioni da copertina, foto perfette e caption scritte come se dovessero vincere un premio Pulitzer. E poi ci sono loro: Charli XCX e George Daniel. Una coppia che non ha mai avuto bisogno di vendersi come “relationship goals”, perché l’impressione è sempre stata quella di due persone che, prima di tutto, si divertono davvero insieme. Se il 2024 è stato l’anno della brat summer, il 2025 quello del fidanzamento e il 2026 continua a essere dominato dall’universo pop creato da Charli, George è rimasto costantemente al suo fianco, senza mai rubarle la scena. Un equilibrio rarissimo nel mondo delle celebrity, dove spesso una relazione diventa parte della strategia di marketing. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le coppie più belle dello zodiaco, Charli XCX e George Daniel, quando il caos incontra quello che finalmente lo capisce

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