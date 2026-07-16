Le acconciature per le invitate testimoni e damigelle di nozze Le ispirazioni da star
Le acconciature più richieste per le invitate alle nozze includono chignon eleganti e anti-caldo, onde morbide con un tocco regale, code basse e trecce dal look sbarazzino. Queste tendenze sono ispirate dagli stili visti sulle star e sono spesso preferite per la loro praticità e raffinatezza durante la stagione estiva, quando gli inviti a nozze sono più frequenti.
Eleganti chignon anti-caldo, onde morbide dal piglio regale, code basse e trecce scruffy (e non solo). Ecco qualche idea rubata alle più famose per rispondere con il giusto hair look agli inviti a nozze +++dropcap L'estate è (anche) la stagione degli inviti a nozze. Questo significa che per invitate, damigelle e testimoni, insieme all'abito e al make-up, è il tempo di pensare anche all'hair look più adatto. Una scelta, questa, che come sempre vede entrare in gioco diversi fattori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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