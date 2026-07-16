le acconciature per le invitate testimoni e damigelle di nozze le ispirazioni da star

Notizia in breve

Le acconciature più richieste per le invitate alle nozze includono chignon eleganti e anti-caldo, onde morbide con un tocco regale, code basse e trecce dal look sbarazzino. Queste tendenze sono ispirate dagli stili visti sulle star e sono spesso preferite per la loro praticità e raffinatezza durante la stagione estiva, quando gli inviti a nozze sono più frequenti.