Lautaro Martínez ha ricevuto 96 su FC 26, diventando il giocatore più valutato delle semifinali. L’attaccante ha segnato due gol nelle ultime partite, contribuendo alla qualificazione della sua squadra. La sua valutazione elevata riflette le prestazioni di alto livello durante la fase decisiva del Mondiale 2026. EA SPORTS ha assegnato il punteggio, evidenziando la sua importanza nel torneo. La sua valutazione lo colloca tra i protagonisti principali di questa fase del torneo.

Il Toro si prende la scena: arriva Lautaro Martínez Protagonista Stellare delle semifinali. EA SPORTS continua a celebrare i protagonisti della fase calda del Mondiale 2026. Subito dopo la tiratissima semifinale reale che ha visto l’Argentina superare l’Inghilterra, nei menu di Ultimate Team fa il suo debutto la Sfida Creazione Rosa dedicata a Lautaro Martínez. Rilasciato nella campagna FDC: Protagonista stellare, l’attaccante dell’Inter e dell’Albiceleste si presenta con una versione devastante da 96 di OVR. La sfida rimarrà attiva per una settimana intera: la scadenza ufficiale è fissata a 7 giorni da oggi. Analisi tecnica: il killer d’area definitivo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Lautaro Martínez da 96 su FC 26: l’attaccante delle semifinali è un affare?

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LAUTARO MARTINEZ DESPUÉS DE SU PRIMER GOL EN LA COPA DEL MUNDO

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