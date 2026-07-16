Latina Scalo assaltata nella notte la sede della Cgil | Non ci faremo intimidire

Nella notte, la sede della Cgil e dello Spi di Latina Scalo è stata presa di mira. È stata forzata una finestra, i documenti sono stati rovistati e gli uffici sono stati lasciati in disordine. Non sono stati segnalati feriti o sequestri di materiali. La polizia sta indagando sull’accaduto. La direzione ha dichiarato che non si farà intimidire da questo episodio.

Latina, 16 luglio 2026 – Una finestra forzata, documenti rovistati e uffici messi a soqquadro. Nella notte è stata assaltata la sede della Cgil e dello Spi di Latina Scalo. A denunciare l’accaduto è Natale Di Cola, segretario generale della Cgil di Roma e Lazio. “La nostra sede di Latina Scalo è stata assaltata. Questa notte è stata forzata una finestra e, una volta all’interno, sono stati rovistati documenti e arredi e messi a soqquadro gli uffici”, ha dichiarato il sindacalista. Raid nella sede Cgil di Latina Scalo. Al momento non si conoscono gli autori né le ragioni dell’incursione. Sul caso saranno le autorità competenti a svolgere gli accertamenti e a ricostruire quanto accaduto durante la notte. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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