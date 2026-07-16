L’aria condizionata in auto non è sempre consentita | ecco quando fa scattare la multa

Da open.online 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’uso dell’aria condizionata in auto può portare a multe in determinate circostanze. Durante i controlli, le forze dell’ordine possono sanzionare chi utilizza il climatizzatore in modo da creare disturbo o pericolosi rumori. Inoltre, l’uso del condizionatore deve rispettare le norme sul comfort e la sicurezza, evitando comportamenti che possano mettere a rischio la guida o disturbare la quiete pubblica. In alcune situazioni, l’uso improprio può portare a sanzioni amministrative.

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Ammettiamolo: molti viaggi e spostamenti in auto durante l’estate sarebbero decisamente più faticosi senza l’ aria condizionata. Le alte temperature possono infatti trasformare l’abitacolo in un vero e proprio forno e, nei casi più estremi, contribuire persino al surriscaldamento del motore. Per ragioni ambientali, però, l’uso dell’aria condizionata non è sempre consentito. In alcune situazioni, infatti, tenere acceso il climatizzatore può comportare u na multa ch e supera i 400 euro. Cosa dice la legge. A disciplinare la questione è l’ articolo 157 del codice della strada, dedicato alle norme relative all’arresto, alla fermata e alla sosta dei veicoli. 🔗 Leggi su Open.online

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