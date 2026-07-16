L’aria condizionata in auto non è sempre consentita | ecco quando fa scattare la multa

Ammettiamolo: molti viaggi e spostamenti in auto durante l’estate sarebbero decisamente più faticosi senza l’ aria condizionata. Le alte temperature possono infatti trasformare l’abitacolo in un vero e proprio forno e, nei casi più estremi, contribuire persino al surriscaldamento del motore. Per ragioni ambientali, però, l’uso dell’aria condizionata non è sempre consentito. In alcune situazioni, infatti, tenere acceso il climatizzatore può comportare u na multa ch e supera i 400 euro. Cosa dice la legge. A disciplinare la questione è l’ articolo 157 del codice della strada, dedicato alle norme relative all’arresto, alla fermata e alla sosta dei veicoli. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aria condizionata auto non raffredda Cosa fare SUBITO

Notizie e thread social correlati

L’aria condizionata ci fa ammalare? La risposta dei dottori anti-bufaleL’uso dell’aria condizionata viene spesso associato a malattie come raffreddori, mal di gola e mal di testa.

Caldo record: come usare bene l'aria condizionata in autoIl calore record di queste settimane ha portato molti conducenti ad accendere l’aria condizionata in auto.

Temi più discussi: Caldo record, la rivincita del ventilatore: in Europa batte l’aria condizionata; Aria condizionata in auto: cinque errori da non commettere; Caldo estremo, basta ipocrisie: l’aria condizionata salva vite, ma va usata con intelligenza; Sulla metro si viaggia a 35 gradi. Qui non c’è l’aria condizionata.

Sulla metro si viaggia a 35 gradi. Qui non c’è l’aria condizionata lastampa.it/torino/2026/07… @LaStampa x.com

Airbnb non ha aria condizionata durante l'ondata di caldo - consigli? reddit

Aria condizionata in auto: cinque errori da non commettereSalgono le temperature e aumenta anche il rischio di commettere errori quando si utilizza uno degli 'accessori' più utili tra quelli che hanno cambiato la qualità della vita in auto, il climatizzatore ... ansa.it

Aria condizionata in auto, quando si rischia una multa fino a 440 euro e cosa cambia per i veicoli elettriciCon l'arrivo del caldo estivo, accendere l'aria condizionata in auto diventa una necessità per sopravvivere alle temperature torride. msn.com