L’Argentina ha segnato due gol negli ultimi minuti per vincere 2-1 contro l’Inghilterra e qualificarsi per la finale dei Mondiali. Lautaro Martínez ha segnato il gol decisivo nel recupero. La finale si giocherà domenica 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, contro la Spagna. La squadra sudamericana ha ribaltato il risultato dopo aver subito un gol iniziale.

L ’Argentina non muore mai e lo dimostra per l’ennesima volta. Con due gol negli ultimi minuti, l’Albiceleste supera 2-1 in rimonta l’Inghilterra e conquista la finale dei Mondiali, dove affronterà la Spagna in finale, domenica 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford. Poteva essere l’ultima volta di Lionel Messi con la maglia dell’Argentina e fino a pochi minuti dal termine sembrava proprio arrivato il momento del congedo. “Non è finita finché non è finita” è diventato il leit motiv della Scaloneta a questi Mondiali. Ancora una volta l’Albiceleste si aggrappa al suo numero dieci che nel momento decisivo si accende e prima serve il pallone che Enzo Fernandez scarica in rete. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - L’Argentina ribalta l’Inghilterra allo scadere: Lautaro porta l’Albiceleste in finale dei Mondiali

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