L’arcivescovo Delpini in missione in Brasile | visiterà un villaggio indigeno sul Rio delle Amazzoni

Notizia in breve

L’arcivescovo di Milano partirà il 20 luglio per una visita pastorale in Brasile, che si concluderà il 7 agosto. Durante il viaggio incontrerà sacerdoti e vescovi locali e visiterà un villaggio indigeno sul Rio delle Amazzoni. La visita rappresenta una ripetizione di un viaggio effettuato nel 2023. La missione si svolge nel contesto di incontri con le comunità e i rappresentanti della diocesi brasiliana.