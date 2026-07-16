L’arcivescovo Delpini in missione in Brasile | visiterà un villaggio indigeno sul Rio delle Amazzoni
L’arcivescovo di Milano partirà il 20 luglio per una visita pastorale in Brasile, che si concluderà il 7 agosto. Durante il viaggio incontrerà sacerdoti e vescovi locali e visiterà un villaggio indigeno sul Rio delle Amazzoni. La visita rappresenta una ripetizione di un viaggio effettuato nel 2023. La missione si svolge nel contesto di incontri con le comunità e i rappresentanti della diocesi brasiliana.
Milano, 16 luglio 2026 – Da lunedì 20 luglio fino al 7 agosto l'arcivescovo di Milano Mario Delpini, tornerà in Brasile in visita pastorale (il viaggio precedente risale al 2023) per incontrare i sacerdoti diocesani che operano nel Paese sudamericano, i rispettivi vescovi e le loro comunità. I quattro fidei donum ambrosiani – ovvero sacerdoti, diaconi o laici “prestati” da una diocesi a un'altra, solitamente nei Paesi in via di sviluppo, per un servizio di evangelizzazione e supporto – operano in due diverse diocesi del Paese. Nella diocesi di Macapà, attraversata dalla linea dell'Equatore, nel nord del Brasile, prestano servizio dal 2022 don Walter Cazzaniga e don Davide Chiaramella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Solennità di Pentecoste, l’Arcivescovo Delpini presiede la Messa nel quartiere di Rogoredo. Si celebra anche la Festa delle GentiL'Arcivescovo ha officiato una messa nel quartiere di Rogoredo in occasione della Pentecoste, una delle principali festività cristiane.
L'arcivescovo di Milano Mario Delpini arriva a Pavia per la visita di Papa Leone XIVL’arcivescovo di Milano è arrivato alla basilica di San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia in attesa di Papa Leone XIV.
Temi più discussi: Delpini ai Consoli: Grazie per il vostro servizio nella costruzione di ponti; L'arcivescovo Delpini visita il carcere Beccaria: La società ignora il dolore profondo di questi ragazzi e non offre speranza; L’arcivescovo in visita al Beccaria: Qui una sofferenza profonda che la società non guarda in faccia; Delpini visita il Beccaria: Sofferenza drammatica: diamo speranza ai giovani.
L’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, dal 20 luglio al 7 agosto sarà in Brasile per per incontrare i sacerdoti diocesani che operano nel Paese sudamericano, i rispettivi vescovi e le loro comunità. Tra gli appuntamenti in programma anche la visita a una facebook
chiesadimilano.it/news/attualita… Martedì 14 luglio l’Associazione promuove una giornata nazionale di visite negli istituti di pena per sensibilizzare sulle situazioni anticostituzionali che si vivono al loro interno. Lunedì 13 l’arcivescovo Delpini si recherà al carc x.com
L’arcivescovo Delpini in missione in Brasile: visiterà un villaggio indigeno sul Rio delle AmazzoniMilano, 16 luglio 2026 – Da lunedì 20 luglio fino al 7 agosto l'arcivescovo di Milano Mario Delpini, tornerà in Brasile in visita pastorale (il viaggio precedente risale al 2023) per incontrare i sace ... ilgiorno.it
L’Arcivescovo di Milano in Brasile in visita ai missionari ambrosianiDa lunedì 20 Luglio fino al 7 Agosto l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, tornerà in Brasile in visita pastorale ... resegoneonline.it