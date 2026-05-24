Solennità di Pentecoste l’Arcivescovo Delpini presiede la Messa nel quartiere di Rogoredo Si celebra anche la Festa delle Genti

Notizia in breve

L'Arcivescovo ha officiato una messa nel quartiere di Rogoredo in occasione della Pentecoste, una delle principali festività cristiane. La celebrazione ha coinvolto la comunità locale, con un rito che si è svolto all'aperto. Contestualmente, si è tenuta anche la Festa delle Genti, un evento che coinvolge diverse culture e tradizioni. La giornata ha visto la partecipazione di fedeli e rappresentanti di diverse comunità.