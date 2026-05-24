Solennità di Pentecoste l’Arcivescovo Delpini presiede la Messa nel quartiere di Rogoredo Si celebra anche la Festa delle Genti
L'Arcivescovo ha officiato una messa nel quartiere di Rogoredo in occasione della Pentecoste, una delle principali festività cristiane. La celebrazione ha coinvolto la comunità locale, con un rito che si è svolto all'aperto. Contestualmente, si è tenuta anche la Festa delle Genti, un evento che coinvolge diverse culture e tradizioni. La giornata ha visto la partecipazione di fedeli e rappresentanti di diverse comunità.
Milano, 24 maggio 2026 – Oggi ricorre nella Chiesa cattolica la solennità di Pentecoste, una delle feste più importanti per i cristiani, nel ricordo della discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli apostoli, 50 giorni dopo la Pasqua. Come avviene ormai da diversi anni, questa domenica coincide con la Festa delle Genti, un appuntamento molto atteso che riunisce le comunità cattoliche migranti presenti nella Diocesi ambrosiana: filippini e latino-americani i più numerosi, ma anche cinesi, coreani, srilankesi, eritrei, libanesi, albanesi, polacchi; e ancora, rumeni e ucraini di rito latino e di rito bizantino, oltre alle varie comunità di cattolici francofoni e anglofoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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