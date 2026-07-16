Lana Del Rey ha annunciato un nuovo album intitolato “Spyda”, collegato a “Stove” e attualmente in lavorazione. La cantante non ha comunicato le date di uscita di entrambi i dischi. “Spyda” sarà il suo primo progetto dopo “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, pubblicato a marzo 2023.

Lana Del Rey ha rivelato l’esistenza di un album complementare a Stove, da tempo in lavorazione, intitolato Spyda. La cantautrice non ha fornito dettagli su possibili periodi di uscita di entrambi, ma i due dischi saranno le sue prime pubblicazioni da Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, risalente a marzo 2023. Lo scorso febbraio aveva anticipato il prossimo LP con il singolo White Feather Hawk Tail Deer Hunter e, di recente, ha realizzato la canzone First Light per il videogioco di James Bond 007 First Light. «Mi serve un mese per finire di mettere insieme “Spyda”», ha spiegato la popstar, «e poi mandare i miei due album in stampa su vinile». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lana Del Rey ha annunciato un album complementare a “Stove”: si chiamerà “Spyda”

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