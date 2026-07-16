L’allenatore della Maceratese ha dichiarato che la squadra non ha timori e non si accontenta di un pareggio. Durante la presentazione, ha affermato che l’obiettivo è ottenere il massimo in ogni partita, senza partire con l’idea di accontentarsi. La squadra si prepara per la prossima sfida, con la convinzione di poter affrontare qualsiasi avversario. Alfonsi ha sottolineato la determinazione del gruppo.

"Non dobbiamo avere paura di nessuno, non partiamo per il pareggio ma per ottenere il massimo". Si presenta Sante Alfonsi, allenatore della Maceratese. "Ci potranno essere avversari più forti – aggiunge – magari sulla carta sono avvantaggiati perché dietro hanno società che hanno potuto investire di più, ma i soldi da soli non sono sufficienti. C’è da dimostrare tutto sul campo, noi lavoreremo per farci trovare subito pronti e assicuro che non sarà facile battere la Maceratese". Al via i biancorossi si presentano rinnovati. "È una Maceratese giovane che fa leva sull’entusiasmo dei ragazzi e dove ci sono elementi di esperienza. La spensieratezza e la consapevolezza di dare tutto ci accompagneranno nel cammino". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’allenatore Alfonsi presenta la squadra: "La Maceratese non ha paura di nessuno"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sante Alfonsi è biancorosso: le sue prime parole da allenatore della Maceratese

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Maceratese, Alfonsi è il nuovo allenatore: "Cerco uomini veri, sarà una squadra forte"

La Maceratese comincia a gettare le basi. Crocioni contatta Alfonsi per la panchinaLa società calcistica ha avviato i contatti con Sante Alfonsi, ex allenatore di Civitanovese e Azzurra Colli, per la panchina.

Argomenti più discussi: PICENO UNITED. Doppio rinforzo: arrivano Alfonsi e bomber Pizzi; La priorità della Maceratese. A caccia di un altro portiere; Calciomercato Samb, Matteo Grillo ceduto in prestito alla Maceratese; Baraboglia in biancorosso: Maceratese, sono felice.

L’allenatore Alfonsi presenta la squadra: La Maceratese non ha paura di nessunoIl tecnico soddisfatto delle operazioni di mercato: Arrivati giocatori entusiasti di indossare questa maglia e di mettersi in gioco ... ilrestodelcarlino.it