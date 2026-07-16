Ladispoli tre nuovi impianti sportivi entro un anno | Grando presenta il piano da oltre 4 milioni

Il sindaco di Ladispoli ha annunciato un piano per realizzare tre nuovi impianti sportivi entro un anno, con un investimento complessivo superiore a 4 milioni di euro. La decisione prevede la costruzione di strutture dedicate allo sport, con l’obiettivo di ampliare le opportunità per i cittadini. La presentazione del progetto è avvenuta il 16 luglio 2026.

Ladispoli, 16 luglio 2026 – Ladispoli punta a ridisegnare entro dodici mesi la propria mappa dello sport. Il sindaco Alessandro Grando ha presentato in Aula consiliare i progetti di tre interventi destinati ad ampliare l’offerta cittadina: il nuovo PalaLadislao, la prima pista di atletica leggera della città e la riqualificazione del pattinodromo di via Canova. Un piano che, nel complesso, supera i quattro milioni di euro e coinvolge impianti nuovi e strutture già utilizzate dalle associazioni del territorio. “Abbiamo mantenuto gli impegni presi, investendo concretamente nello sport e nei nostri giovani”, ha dichiarato Grando. L’obiettivo indicato dall’Amministrazione è completare gli interventi entro un anno, mettendo a disposizione delle società sportive spazi omologati e adeguati anche allo svolgimento di competizioni ufficiali. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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