La squadra di pallavolo annuncia l’addio a Paganini, che ha firmato con una nuova società. Manuel Di Paola, capitano e storico giocatore, inizierà la sua sesta stagione con la maglia biancorossa. Arrivato nel novembre 2020, dopo una parentesi a Modena, Di Paola è tornato a Pesaro nel luglio 2022. Le rotazioni dei giocatori continuano, ma la presenza del capitano rimane un punto fermo.

I giocatori cambiano, le bandiere restano. Capitan Manuel Di Paola, arrivato a Pesaro nel novembre 2020 da svincolato e tornatoci nel luglio 2022 dopo una stagione al Modena, inizierà oggi la sua sesta stagione in maglia Vis. Questa annata, la quinta da capitano, lo potrebbe far diventare il vissino con più presenze nella storia del club. Aggiungendo altri trentacinque gettoni scavalcherebbe infatti, a quota 196, il mediano pesarese classe 88 Lorenzo Paoli, alla Vis dal 2009 al 2013 e dal 2016 al 2020. Stamattina Di Paola insieme a tutti i suoi compagni sosterrà i primi testi fisici e la prima riunione tecnica della nuova stagione, al pomeriggio effettuerà altri test e concluderà la giornata con la prima sgambata sul manto erboso del V Park. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - La Vis saluta Paganini: ha firmato per Treviso. Di Paola sempre più simbolo biancorosso

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