A San Carlos, in California, una villa Tudor ha attirato l'attenzione per un mistero legato alla cucina. La proprietà si trova tra San Francisco e San Jose, vicino alla Silicon Valley, e rappresenta un esempio di contrasto tra sviluppo urbano e tradizione locale. La scoperta di un enigma in questa residenza ha portato all'apertura di un'indagine, senza che siano stati resi noti dettagli specifici sui soggetti coinvolti o sui possibili motivi.

San Carlos, in California, si è guadagnata negli anni il soprannome di City of Good Living: sta a metà strada tra San Francisco e San Jose, respira da vicino il fermento della Silicon Valley, ma ha conservato l’anima di una piccola città. Merito anche di un distretto scolastico tra i più ambiti della zona, che negli anni ha attirato famiglie giovani, spesso disposte a rimettere mano a case datate pur di restare nel raggio della scuola giusta. È quello che è successo a una coppia con due bambini piccoli, che ha trovato casa su una delle strade più iconiche della città, a pochi passi da una delle elementari più ambite. Non una casa qualunque:... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La villa Tudor di San Carlos che nascondeva un enigma proprio in cucina

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