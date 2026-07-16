La vede e inizia a palpeggiarla Trentanovenne patteggia
Un uomo di 39 anni si è avvicinato a una donna in strada, le ha messo una mano sulla spalla e ha iniziato a toccarla. La donna ha urlato per la paura e una passante intervenuta ha soccorso. L’uomo è stato arrestato e ha patteggiato una condanna.
La vede in strada, le si avvicina, le posa una mano sulla spalla e poi comincia a palpeggiarla. La ragazza urla, spaventata, e viene soccorsa da una passante. Per quella violenza, avvenuta il 12 luglio 2025 a Pesaro, un uomo di 39 anni ha patteggiato ieri dieci mesi e venti giorni di reclusione. La pena è stata applicata per violenza sessuale, riconosciuta nell’ipotesi di lieve entità. L’imputato, originario del Mali e residente a Pesaro, era assistito dall’avvocato Enrico Maria Paci. Il giudice ha concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola però alla frequentazione di uno specifico percorso previsto per gli autori di reati di questo tipo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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