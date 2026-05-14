Colpevole di rapina aggravata | trentanovenne rintracciato dai militari finisce in cella

I Carabinieri di Cesenatico hanno messo in manette un uomo di 39 anni, di nazionalità tunisina e senza fissa dimora, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Forlì. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di rapina aggravata e trasferito in cella. L’arresto si è verificato nel corso di un’operazione di routine dei militari, che hanno proceduto al fermo e alla successiva esecuzione dell’ordine di detenzione.

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I Carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un uomo di 39 anni, di nazionalità tunisina e senza fissa dimora, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Forlì. L'uomo è stato rintracciato dai militari nel pomeriggio di ieri, mercoledì, proprio a Cesenatico, dopo una serie di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tredicenne rapina le Poste con una pistola giocattolo a Biella: rintracciato dai carabinieriRapinare le Poste con una pistola giocattolo e incassare 500 euro da nascondere nello zainetto: è stato questo il piano messo in atto da un 13enne... Leggi anche: Rapina aggravata ai danni di un minore: arrestati 4 giovani Temi più discussi: Uccise coppia anziani per rapina e incendiò la casa, condannato a ergastolo; Coltello alla schiena per rapinarla, arrestato 17enne; Duplice omicidio in Toscana, anziani coniugi picchiati e bruciati: ergastolo per il vibonese Antonino La Scala · ilvibonese.it; Bilanciamento circostanze: gravità del reato nega sconto di pena. Como, malmena il proprietario e ruba in un negozio: arrestato 23enne per rapina aggravataArrestato un 23enne a Como per rapina aggravata e maltrattamenti ai danni di un commerciante. Il giovane è stato fermato dalla Polizia di Stato con custodia cautelare. lamilano.it Rapina all'ufficio postale: fermato un giovane di 19 anniIl colpo è avvenuto a Qualiano il 27 aprile. Il presunto colpevole rintracciato grazie ai filmati di videosorveglianza ... napolitoday.it