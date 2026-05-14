Colpevole di rapina aggravata | trentanovenne rintracciato dai militari finisce in cella
I Carabinieri di Cesenatico hanno messo in manette un uomo di 39 anni, di nazionalità tunisina e senza fissa dimora, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Forlì. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di rapina aggravata e trasferito in cella. L’arresto si è verificato nel corso di un’operazione di routine dei militari, che hanno proceduto al fermo e alla successiva esecuzione dell’ordine di detenzione.
I Carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un uomo di 39 anni, di nazionalità tunisina e senza fissa dimora, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Forlì. L'uomo è stato rintracciato dai militari nel pomeriggio di ieri, mercoledì, proprio a Cesenatico, dopo una serie di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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