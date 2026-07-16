La Traviata viene trasmessa su Rai 3 dall'Arena di Verona in una produzione diretta da Paul Curran. Lo spettacolo si ispira a un'ambientazione che richiama il Moulin Rouge, con scenografie e costumi che richiamano il celebre locale parigino. La rappresentazione vede protagonisti i cantanti principali e un'orchestra dal vivo. La messa in scena è stata registrata recentemente e sarà trasmessa in prima serata sulla rete pubblica.

Il capolavoro di Giuseppe Verdi va in onda dall'Arena di Verona in una nuova produzione diretta da Paul Curran, che trasferisce la vicenda di Violetta e Alfredo nella Parigi della Belle Époque Una nuova produzione de La Traviata di Giuseppe Verdi, firmata dal regista scozzese Paul Curran e realizzata in collaborazione con il Moulin Rouge di Parigi: questo lo spettacolo che andrà in onda stasera su Rai 3 dalle 21:15 fino alla mezzanotte in punto. Proposta da Rai Cultura con il patrocinio del Ministero della Cultura, l'opera viene trasmessa dall'Arena di Verona con la conduzione di Cristina Capotondi e Alessandro Preziosi. Per il suo debutto nella location più prestigiosa, Curran ha deciso di ambientare il capolavoro verdiano nella Parigi della Belle Époque, tra i locali e la vita notturna di Montmartre, nel . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - La Traviata su Rai 3 dall'Arena di Verona: il capolavoro di Verdi nella produzione ispirata al Moulin Rouge

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All'Arena di Verona la Traviata del Moulin Rouge

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Dall' @arenadiverona una nuova produzione della Traviata di Giuseppe Verdi firmata da Paul Curran. In onda su #Rai3 stasera #16luglio alle 21.20 e in diretta differita su #RaiItalia. Dirige il M° Michele Spotti. Sul palco Martina Russomanno, @eyvazov_yusif x.com

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