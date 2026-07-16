La Traviata | lo spettacolo dall’Arena di Verona in onda su Rai 3
. Anticipazioni, cast, cantanti, musicisti, direttore d’orchestra, regista, location, streaming. Approda sul palcoscenico dell’Arena di Verona una nuova produzione della Traviata di Giuseppe Verdi firmata da Paul Curran e realizzata in collaborazione con il Moulin Rouge di Parigi. Lo spettacolo, realizzato con il patrocinio del Ministero della Cultura, è proposto da Rai Cultura questa sera, giovedì 16 luglio alle 21.20 su Rai 3, con la conduzione di Cristina Capotondi e Alessandro Preziosi. Vediamo insieme tutte le anticipazioni. Anticipazioni, cast. Il regista scozzese, al suo debutto in Arena, propone una lettura originale ed esteticamente... 🔗 Leggi su Tpi.it
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La Traviata – Prima allArena di Verona stasera 12 giugno 2026, inizio ore 21:30
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Temi più discussi: Dall'Arena ai quartieri cittadini e su Rai3 la nuova Traviata sui maxischermi e in tv. Il 16 luglio torna Opera sotto le stelle; La Traviata oltre l’Arena: il 16 luglio su Rai3 e sui maxischermi nei quartieri; Opera sotto le stelle 2026; Dall'Arena di Verona la Traviata nello splendore della Belle Époque.
Dalla stampa elvetica abbiamo scelto altre tre storie: la Sicilia, meta di tendenza per i turisti svizzeri, la Traviata all'Arena di Verona, trasformata in un spettacolo visivo e il bestseller di Alec Ross che invita l'Italia a ritrovare fiducia. buff.ly/ROqwCIS x.com
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