la trappola per far cadere il governo

Le opposizioni chiedono le dimissioni di Meloni dopo lo stop alle preferenze, ma il voto anticipato potrebbe essere una trappola: il rischio è un nuovo governo tecnico o di larghe intese. Elly Schlein e Giuseppe Conte dicono che, dopo la bocciatura dell’emendamento che avrebbe introdotto il voto con le preferenze, Giorgia Meloni deve dimettersi. Matteo Renzi indica anche la data delle prossime elezioni: se il presidente del Consiglio gettasse la spugna, ci si potrebbe recare ai seggi a fine settembre, come accadde quattro anni fa. All’epoca, dopo due esecutivi a guida Conte e uno affidato alle cure (in tutti i sensi, visto che eravamo ancora in pieno Covid) di Mario Draghi, vinse il centrodestra. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Il disastro di @GiorgiaMeloni: è caduta come un pollo nella trappola di Bruxelles e del PD. Al primo stormir di fronde, per 2 sondaggi, ha tradito gli USA per la UE. Ovvero ciò che a Bruxelles sognavano. Sono loro che tramano. La faranno cadere e con lei il pa x.com

E se prendessi una trappola per orsi e fissassi una borsa di stoccaggio su ciascun lato in modo che, quando la trappola si chiude, spingesse una borsa dentro l'altra borsa? reddit

Negoziati con la Russia, l'Ue non vuole cadere in una trappolaIl dibattito su chi debba essere l’inviato speciale dell'Ue per i negoziati con il Cremlino è una trappola in cui la Russia vuole farci cadere, ha dichiarato giovedì l'Alta rappresentante Kaja ... it.euronews.com