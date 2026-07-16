P rima ancora di applicare il siero viso o vaporizzare una fragranza del suo beauty brand olfattivo, Bella Hadid si concede ogni mattina un rituale mindful che considera imprescindibile. In una recente intervista rilasciata al magazin e Dazed, la top model ha raccontato di praticarlo «da ormai dieci anni», soprattutto nei periodi in cui i continui viaggi la esponevano a un flusso costante di persone, emozioni e stimoli. Il rituale ruota attorno a una visualizzazione tanto semplice quanto potente: Bella Hadid immagina di avvolgersi «in una coperta dorata di amore e protezione, lasciando andare qualsiasi energia, negativa o positiva, che non mi appartiene e che non è più utile al mio percorso». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La top model ha raccontato il rituale mattutino di visualizzazione che pratica da una decina d'anni per iniziare la giornata più centrata. Il commento dell'esperta

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