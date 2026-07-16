La società di basket ha completato il secondo acquisto dell’estate, annunciando l’ingaggio di Ion Lupusor, ala forte di 202 centimetri. Lupusor, che ha giocato in Serie A2 con Urania Milano e Rieti, si unisce alla squadra in vista della prossima stagione. La campagna di rafforzamento si avvicina alla conclusione, mentre sono attesi anche Harris e Barnett, due giocatori statunitensi. La società è guidata dal presidente Alessandro Lulli.

Si avvia alla stretta finale la campagna di rafforzamento de La T Tecnica Gema. Ieri la società presieduta da Alessandro Lulli ha ufficializzato il secondo nuovo acquisto dell’estate, Ion Lupusor, ala forte di 202 centimetri, che negli ultimi due campionati in Serie A2 ha vestito le canotte di Urania Milano e Real Sebastiani Rieti. Lo scorso anno, da compagno di squadra di Alessandro Gentile, Lupusor ha giocato in media 20 minuti, con 7 punti, il 60% da 2, il 42% da 3 e prendendo anche 3 rimbalzi a partita. La sua miglior stagione l’ha vissuta sempre in maglia Weegrenit nel 2023-2024, dove ha viaggiato a più di 10 punti e quasi 5 rimbalzi di media ad ogni allacciata di scarpe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La T Gema al traguardo. Harris e Barnett in arrivo. La coppia Usa è pronta

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