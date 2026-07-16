Una donna si fa passare per Erling Haaland sui social e ottiene migliaia di like e commenti. La sua immagine, molto simile al calciatore, ha attirato l’attenzione di utenti in tutto il mondo. La donna pubblica foto e video che mostrano una somiglianza sorprendente con l’attaccante. Nessun coinvolgimento ufficiale o dichiarazione da parte del calciatore. La sua identità reale non è stata resa nota.

Milano, 16 lug. (askanews) - Non è Erling Haaland. Eppure per milioni di utenti del web la somiglianza è così impressionante da trarre in inganno. La modella russa Anastasia Kostromina è diventata un fenomeno social dopo aver pubblicato un video in cui mette a confronto il suo volto con quello del bomber norvegese, imitandone anche espressioni e gesti. L'idea, racconta, è nata durante il Mondiale, quando l'attaccante della Norvegia era ormai diventato una delle star dei social. "Me lo dicevano già da quattro anni. Amici e familiari continuavano a ripetermelo, ma l'idea di fare un video mi è venuta solo con l'inizio del Mondiale 2026, quando Haaland era diventato davvero virale sui social", ha raccontato la modella. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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La sosia di Haaland conquista i social

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