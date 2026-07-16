Ieri sono stati annunciati i gironi della prossima Champions League. La squadra turca è stata inserita in un gruppo definito difficile, secondo le dichiarazioni ufficiali. La composizione delle squadre è stata comunicata attraverso un'estrazione pubblica, senza ulteriori dettagli sui sorteggi. La formazione turca si trova ad affrontare un percorso impegnativo, come confermato dall'allenatore, che ha commentato le sfide future.

LUSSEMBURGO – Sono stati estratti ieri dalle urne i nomi delle squadre che compongono i gironi della prossima champions league. Nella più prestigiosa competizione continentale per club, in base al ranking internazionale, i campioni continentali in carica della Sir Sicoma Monini Perugia hanno la testa di serie che è propria di una formazione di alto rango. Tra i cinque gironi da quattro squadre ciascuno è presente una formazione di ognuna delle quattro fasce stilate in base al ranking riferito ai risultati delle precedenti edizioni. Il collettivo bianconero è stato inserito nel girone B ed ha pescato nell’urna i turchi di Ankara, i francesi di Montpellier, i romeni di Bucarest. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Sir pesca Ankara: "Girone impegnativo"

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