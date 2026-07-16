Il 16 luglio 1976, il Comitato centrale del Psi si riunì all’hotel Midas di Roma e nominò una nuova leadership. In quella seduta, il partito ricevette una spinta verso il rinnovamento, segnando un punto di svolta nella sua storia. Cinquant’anni dopo, si osserva come la sinistra abbia perso di vista le lezioni di quella fase, senza riuscire a mantenere quella direzione.

Cinquant’anni fa, il 16 luglio 1976, il Comitato centrale del Psi, riunito all’hotel Midas di Roma, diede al Partito socialista una nuova guida e, insieme, una rinnovata speranza. Non elesse soltanto un nuovo segretario ma scelse un nuovo orizzonte che segnò una cesura profonda con il passato, avviando un radicale processo di ridefinizione identitaria e culturale. Da quel momento il Psi ritrovò slancio, ambizione e capacità di incidere nella vita nazionale e internazionale, tornò gradualmente a essere un centro propulsore di idee e contenuti orientati da una visione moderna, europea, laica, fondata sulla libertà come valore inseparabile dalla giustizia sociale e alimentata dal convincimento che non bastasse amministrare l’esistente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La sinistra non ha capito la lezione di Craxi

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