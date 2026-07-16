La settima giornata di Naturalmente Pianoforte comincia all' alba
Alle prime luci di venerdì 17 luglio, nel prato del Podere Sommo alla Villa, si è aperta la settima giornata di Naturalmente Pianoforte. Un polistrumentista e compositore, biologo e specializzando in conservazione della natura, ha portato al festival la sua doppia anima, combinando musica e scienza.
Arezzo, 16 luglio 2026 – La settima giornata di Naturalmente Pianoforte c omincia all'alba. Alle prime luci di venerdì 17 luglio, nel prato del Podere Sommo alla Villa (Coffia), Renato Torre, polistrumentista e compositore, biologo e specializzando in conservazione della natura, porta al festival la sua doppia anima: scientifica e artistica. Il suo Silent Concert (già sold out), aprirà la settima giornata della rassegna con un’esperienza immersiva che avvicina il pubblico agli ecosistemi forestali attraverso l’ascolto e le emozioni. Un momento di intima connessione con i paesaggi naturali durante le prime luci del giorno: un pianoforte, le cuffie, il bosco che si risveglia e il pubblico immerso nei suoni della natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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