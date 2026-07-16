LeBron James ha dichiarato di essere entusiasta riguardo alla prossima stagione, senza però annunciare ufficialmente la squadra in cui giocherà. La sua scelta tra Miami, Cleveland e Golden State resta ancora segreta, anche se il giocatore ha espresso entusiasmo per l’attuale fase di attesa. La decisione definitiva non è stata comunicata pubblicamente e il futuro del giocatore rimane ancora incerto.

Se LeBron James sa già dove giocherà la prossima stagione, non lo ha ancora rivelato. Il miglior marcatore nella storia dell'NBA, attualmente free agent, ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo settimane giovedì pomeriggio, pur astenendosi dal rivelare la squadra che sceglierà per il prossimo autunno, nonostante almeno una persona tra il pubblico in sala gli abbia urlato di "scegliere una squadra". "Sarà divertente ovunque andrò", ha detto James. Il quattro volte campione NBA stava registrando una puntata del suo podcast 'Mind the Game' insieme al co-conduttore ospite Tyrese Haliburton degli Indiana Pacers a New York, durante la giornata inaugurale del Fanatics Fest, un evento di quattro giorni con decine di atleti, celebrità e leggende dello sport. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - La scelta di LeBron: Miami, Cleveland o Golden State? “Non vedo l’ora, sarà divertente…”

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LeBron Watch Continues for Golden State

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