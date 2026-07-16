La salute cerebrale nella terza età dipende dagli stili di vita negli anni centrali. Uno studio indica che fattori come la qualità dell’aria possono influenzare il declino cognitivo, mentre gli integratori non hanno effetti significativi. Il cervello, un archivio di ricordi e connessioni, può deteriorarsi nel tempo, mettendo a rischio la memoria e le funzioni cognitive di milioni di persone.

I l nostro cervello è un archivio straordinario, fatto di ricordi, connessioni e parole. Eppure, per milioni di persone nel mondo, questo prezioso patrimonio rischia lentamente di sbiadire. Fino a poco tempo fa, si tendeva a guardare al declino cognitivo come a un fatto ineluttabile legato solo al passare degli anni e a un po’ di “sfortuna” genetica. Oggi, una profonda revisione scientifica ribalta questa prospettiva, regalandoci una nuova consapevolezza: quasi la metà delle diagnosi future può essere evitata o ritardata attraverso le nostre scelte quotidiane. Prevenire la demenza: i benefici di frutta e attività fisica per la salute del cervello X Leggi anche › Una mappa del cervello per spiegare come e dove iniziamo davvero ad invecchiare Non solo Alzheimer, la demenza nel mondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La salute del cervello nella terza età si decide negli anni centrali della vita. Tutti i fattori che possono incidere o meno, compresi l'aria (molto) e gli integratori (per nulla)

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Il cervello NON invecchia: 6 Segreti Neuro-Scientifici per la Memoria

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