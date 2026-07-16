Le forze politiche locali hanno presentato un ordine del giorno urgente per evidenziare il ritardo dell’amministrazione comunale di Assisi sulla procedura di rottamazione-quinquies delle entrate comunali. La richiesta riguarda l’attuazione di questa misura, considerata un’opportunità per la città. La proposta coinvolge diverse liste civiche e un partito di maggioranza e opposizione, che denunciano la mancanza di azioni concrete da parte dell’amministrazione in merito a questa procedura.

Hanno presentato un ordine del giorno urgente la lista civica Assisi al Centro, la lista civica Eolo Cicogna, unitamente a Fratelli d’Italia: denunciano il grave ritardo con cui l’amministrazione comunale di Assisi sta affrontando la questione della cosiddetta rottamazione-quinquies delle entrate comunali. "Nonostante la scadenza perentoria fissata dalla legge al 31 luglio 2026 sia ormai imminente, il tema sembra essere totalmente assente dall’agenda politica della Giunta" dicono le forze di opposizione sottolineando come già nel mese di giugno era stato presentato un atto istituzionale (una mozione del consigliere Francesco Fasulo, capogruppo di Forza Italia) volto a sollecitare l’adesione alla misura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La “rottamazione quinquies“ : "Opportunità unica per Assisi"

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