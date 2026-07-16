La squadra sta valutando un giocatore straniero come possibile nuovo acquisto. La rosa di luglio include dieci giocatori e deve essere completata con due stranieri e un lungo italiano. La priorità è rafforzare il reparto esterni con un giocatore in grado di contribuire con tiro e versatilità. Nessun dettaglio su nomi o trattative in corso, solo l’intenzione di completare la rosa con queste aggiunte.

Il luglio della Dole vuol dire mercato, perché il roster dei dieci giocatori da mandare a referto deve essere completato con due stranieri da quintetto e un lungo italiano dalla panchina. Il nome nuovo nella lista della spesa della Rinascita è Cameron Reynolds, un’ala già vista a Trento in Serie A e da un paio d’anni nella prima lega greca col Maroussi. Mancino, classe ’95, è un 2.01 dinamico e versatile, che può colpire da fuori anche in uscita dai blocchi oppure gestire l’uno contro uno personalmente. Andrebbe a occupare lo slot di ala piccola nel quintetto biancorosso e sarebbe una presa di altissimo livello per la A2, una conferma di come, per il completamento nella rosa dei giocatori, la dirigenza di Rbr voglia puntare decisamente in alto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Rinascita pensa a Reynolds. Tiro e versatilità i punti di forza

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