La Regione ha annunciato una manovra di circa 210 milioni di euro dedicata al settore agricolo. L’obiettivo è trasformare la programmazione in una strategia unitaria, offrendo maggiore certezza alle imprese e prospettive future al comparto. La manovra, presentata pochi giorni fa, si concentra sulla definizione di interventi specifici per sostenere le aziende agricole e migliorare la loro stabilità. Nessun dettaglio sui singoli interventi o modalità di distribuzione delle risorse.

Rossi, pochi giorni fa la Regione ha presentato la ‘manovra agricoltura’: qual è la somma complessiva stanziata e come si svilupperà? "La manovra vale circa 210 milioni di euro e nasce da una scelta precisa: trasformare la programmazione in una strategia unitaria, capace di dare certezza alle imprese e prospettiva al settore". Enrico Rossi, vicepresidente della Regione Marche e assessore con delega all’Agricoltura, snocciola i numeri: "Circa 49 milioni finanziano le graduatorie dei bandi 2025, 76,5 milioni garantiscono continuità agli impegni pluriennali già assunti – dal biologico alla produzione integrata, dai prati e pascoli alla montagna – e circa 84 milioni saranno destinati ai nuovi bandi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Regione in prima fila: "Con l’ultima manovra vogliamo dare certezze ai nostri imprenditori"

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