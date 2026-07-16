La Rai perde una voce storica di calcio e sport | va in pensione Stefano Bizzotto

Stefano Bizzotto, voce storica dello sport e del calcio in Rai, si è ritirato a 65 anni. La sua carriera si è contraddistinta per uno stile sobrio e preciso, riconosciuto dai telespettatori come una delle voci più familiari dell’emittente.

Uno stile sobrio, preciso, mai sopra le righe. A 65 anni, Stefano Bizzotto va in pensione dopo una carriera che lo ha reso una delle voci più familiari dello sport Rai. Telecronista capace di attraversare discipline eterogenee, ha accompagnato le imprese di Tania Cagnotto nei tuffi e ha raccontato per anni il calcio tedesco, grazie alla conoscenza della lingua e della cultura della Germania. Nato a Bolzano il 19 giugno 1961, Bizzotto muove i primi passi nel giornalismo nel 1982 al quotidiano Alto Adige, inizialmente come collaboratore sportivo e poi nella redazione di cronaca. Durante il servizio militare è impiegato all’ufficio stampa del 4º Corpo d’armata alpino, prima di passare, nel 1986, alla Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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