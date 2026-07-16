La Rai pensa in grande per Sanremo | addio alla gara dei Giovani arriva lo scenografo delle Olimpiadi

Per Sanremo 2027, la Rai valuta di eliminare la gara dei Giovani. Contestualmente, è stato scelto uno scenografo noto per aver lavorato a importanti eventi olimpici. La decisione sulla cancellazione delle Nuove Proposte non è ancora ufficiale, ma si discute di un cambiamento nel formato tradizionale. La presenza dello scenografo, già coinvolto in manifestazioni sportive di rilievo, punta a un allestimento più spettacolare per la manifestazione.

Sanremo 2027 prende forma: la gara delle Nuove Proposte potrebbe essere cancellata, mentre Stefano De Martino avrebbe scelto uno scenografo protagonista anche di grandi eventi olimpici. La Rai guarda già al futuro e prepara una nuova rivoluzione per Sanremo 2027. La prima edizione targata Stefano De Martino potrebbe portare importanti cambiamenti nella struttura del Festival, dalla formula dedicata ai giovani artisti fino alla scenografia del Teatro Ariston. Tra le novità più attese ci sarebbe anche il coinvolgimento di un professionista di fama internazionale legato alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Addio alla gara dei Giovani e arriva un... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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