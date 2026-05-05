È scomparso Paolo Bernardi, noto scenografo e pittore italiano con una carriera lunga 63 anni. Nel corso degli anni ha lavorato sia nel campo della televisione che in importanti teatri europei, lasciando un segno distintivo nelle produzioni teatrali e televisive. Tra i suoi capolavori figurano scenografie che hanno contribuito a definire l’aspetto visivo di numerosi spettacoli di rilievo. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo dello spettacolo e delle arti visive.

? Cosa scoprirai Come ha influenzato la scenografia televisiva italiana e i grandi teatri europei?. Quali sono i capolavori che hanno segnato i suoi sessantatré anni di carriera?. Chi sono gli artisti che hanno appreso il suo metodo nelle accademie?. Perché la sua scomparsa coincide proprio con la fine della mostra antologica?.? In Breve Formazione presso l'Accademia Albertina con Enrico Kaneclin e Paolo Derusticis.. Docente presso le Accademie di Bologna, Roma e Brera dal 2004.. Collaborazioni teatrali internazionali a Lucerna, Berna, Lussemburgo, Montpellier, Nizza e Giessen.. Scenografo Rai per sceneggiati letterari, polizieschi, programmi scientifici e musicali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Paolo Bernardi: scompare il grande scenografo e pittore

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