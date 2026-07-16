Nella settimana dal 18 al 24 luglio, la telenovela spagnola La Promessa si prospetta ricca di colpi di scena e situazioni misteriose. La trama si svilupperà con eventi imprevisti, coinvolgendo i personaggi in sviluppi sorprendenti. La narrazione continuerà a svelare segreti e tensioni tra i protagonisti, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. La serie si prepara a offrire momenti di suspense e rivelazioni che potrebbero cambiare le dinamiche tra i personaggi principali.

Sarà una settimana incandescente, e ricca di misteri e colpi di scena, quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 18 al 24 luglio? Al centro delle trame troveremo il ritorno di Angela alla tenuta, ma anche le tensioni tra Cristobal e la servitù, e quelle tra Alonso e suo figlio Manuel. Scopriamo insieme le trame settimanali. La Promessa, trame puntate italiane dal 18 al 24 luglio. Le conseguenze della rivolta contro il marchese De Aguinaga non tardano ad arrivare, e la situazione alla tenuta rischia di farsi esplosiva. Ma mentre Adriano teme che le tensioni rappresentino solo l’inizio di un pericolo più grave, Catalina tende a minimizzare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 18 al 24 luglio

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La Promessa - Anticipazioni 8 e 9 Luglio 2026 - LEOCADIA E CRISTOBAL AMANTI !

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