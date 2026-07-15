Beautiful anticipazioni settimanali dal 18 al 24 luglio 2026 | Grace e Ridge rassicurano Taylor ma lei rimane scettica
Nella settimana dal 18 al 24 luglio, Grace e Ridge cercano di rassicurare Taylor, che resta scettica. La soap opera andrà in onda tutti i giorni su Canale 5, con numerosi colpi di scena previsti nelle puntate diurna.
Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 18 al 24 luglio? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv a stelle e strisce promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo la risposta ai malesseri di Taylor: secondo la cardiologa Grace non si tratta di insufficienza cardiaca ma di sindrome da cuore spezzato. Ridge crede alla versione della dottoressa, ma Taylor appare scettica. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni puntate italiane Beautiful: la malattia di Taylor può essere curata. Taylor è grata a Ridge per averla convinta a sottoporsi a ulteriori accertamenti con la cardiologa Grace. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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