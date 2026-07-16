La procura di Berlino, in Germania, ha accusato un uomo di 68 anni di aver stuprato 14 donne dopo averle drogate con sonniferi e alcol, e di aver filmato gli stupri. L’uomo si trova in custodia cautelare da marzo ed è accusato di aver commesso 22 stupri aggravati su 14 donne. Le donne sentite dalla procura hanno detto che non sapevano di essere state stuprate, e l’hanno scoperto soltanto quando sono stati mostrati loro i video. Le autorità di Berlino hanno scoperto il caso grazie a una segnalazione della polizia di Verden, una città vicino a Brema, che aveva avviato un procedimento con accuse simili contro un altro uomo all’inizio del 2025. Quest’uomo – morto nel frattempo, quindi l’inchiesta su di lui si è conclusa – aveva avuto contatti online con il 68enne, e la procura di Berlino aveva quindi aperto un’indagine. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La procura di Berlino ha accusato un uomo di aver drogato e stuprato 14 donne

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