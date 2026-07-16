La polizia spagnola contro Sánchez | regolarizzerà 3 milioni di migranti

La Polizia Nazionale spagnola ha annunciato che il governo prevede di regolarizzare circa tre milioni di migranti. La misura, ancora da ufficializzare, potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nelle politiche migratorie del paese. La notizia arriva mentre si intensificano le discussioni sui flussi di immigrazione e le risposte delle autorità. Finora, non sono stati forniti dettagli su tempistiche o modalità di attuazione della regolarizzazione.

La Spagna sta per superare il punto di non ritorno? Forse sì, e a sostenerlo non è una Cassandra qualunque, ma la Policía Nacional del Paese a guida socialista targata Pedro Sánchez. Alti dirigenti del sindacato di polizia, interpellati dal quotidiano El Mundo, hanato con un misto di preoccupazione e incredulità l’iter che porterà alla regolarizzazione di milioni di clandestini sul territorio iberico.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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