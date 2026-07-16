LA PERICOLOSITÀ DEI LUOGHI COMUNI

Per la quarta volta, si è sentito dire che “il calcio di rigore ha cambiato l’inerzia della partita”. La frase viene ripetuta senza approfondire cosa significhi realmente, anche se in fisica l’inerzia indica la tendenza di un corpo a mantenere il suo stato, senza essere modificato da forze esterne. La ripetizione di questa espressione mostra come alcuni termini siano usati in modo superficiale, senza una comprensione accurata del loro significato.

. Per la quarta volta ho sentito ripetere che “il calcio di rigore ha cambiato l’inerzia della partita”. Ogni volta mi chiedo: siamo sicuri di sapere cosa significhi davvero inerzia? In fisica, l’inerzia è la proprietà di un corpo di mantenere il proprio stato di quiete o di moto rettilineo uniforme, finché una forza esterna non lo modifica. Tradotto nel calcio, se proprio vogliamo utilizzare questa metafora, un rigore non cambia l’inerzia: è la forza esterna che interrompe l’inerzia e modifica l’andamento della partita. Dire che “il rigore ha cambiato l’inerzia” equivale, paradossalmente, a dire che ha cambiato ciò che, per definizione, tende a non cambiare. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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