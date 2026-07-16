La Pedemontana lombarda procede con lavori nel Parco Naturale Regionale Bosco delle querce tra Meda e Seveso, in provincia di Monza e Brianza. La società responsabile afferma di aver rispettato tutte le norme ambientali, mentre gli attivisti denunciano una devastazione ambientale. La zona è considerata simbolo del disastro di Seveso e la questione ha suscitato proteste locali. Nessuna informazione ufficiale su eventuali danni o autorizzazioni specifiche.

“La sofferenza tocca il limite, così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto” ha scritto Mogol nel testo della canzone “ Vita ”. È quel che è accaduto, tra Meda e Seveso, nella provincia di Monza e Brianza con il Parco Naturale Regionale Bosco delle querce. Si tratta della riforestazione realizzata su progetto dell’agronomo Paolo Lassini tra il 1983 e il 1986 su poco meno di 43 ettari, dopo le necessarie operazioni di bonifica, nella porzione dei due territori maggiormente contaminati dalla nube di diossina fuoriuscita il 10 luglio 1976 dallo stabilimento dell’industria chimica ICMESA di Meda. Di un settore del Parco verrà fatta tabula rasa per permettere il passaggio della Pedemontana lombarda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Pedemontana lombarda minaccia il bosco simbolo del disastro di Seveso. La società: “Tutte le norme rispettate”. Gli attivisti: “Devastazione ambientale”

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