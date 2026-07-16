La nuova Budapest
Al centro della città, giardini verticali si arrampicano su grattacieli e strutture moderne, creando un effetto visivo sorprendente. Accanto, edifici storici sono stati restaurati, con dettagli architettonici recuperati e valorizzati. Nuove installazioni dedicate alla musica sono state integrate in alcuni spazi urbani, mentre aree meno conosciute si rinnovano per accogliere eventi e iniziative culturali. La città si presenta in continuo mutamento, tra passato e presente.
Giardini verticali che danno le vertigini e architetture dedicate alla musica. Palazzi storici che ritrovano antichi splendori e altri luoghi meno ovvi di una capitale in fermento. 🔗 Leggi su Panorama.it
Intervista a Budapest
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