Nella notte tra mercoledì e giovedì, alcuni passeggeri dell'aeroporto di Pisa hanno trascorso la notte su brandine dopo che diversi voli Ryanair sono stati cancellati a causa del maltempo. La cancellazione ha causato disagi e alcuni viaggiatori si sono trovati a dormire nella struttura, senza sistemazioni alternative disponibili. La situazione ha coinvolto più voli e ha creato difficoltà per i passeggeri rimasti a terra.

Pisa, 16 luglio 2026 – Notte sulle brandine all’aeroporto Galilei per alcuni passeggeri rimasti a terra mercoledì dopo la cancellazione di più voli Ryanair a causa del maltempo. I collegamenti interessati sono stati Eindhoven-Pisa, Pisa-Cagliari e Pisa-Colonia. L’improvviso stop ha provocato disagi ai viaggiato ri, costretti a interrompere il proprio viaggio e a riorganizzare la permanenza a Pisa. Molti non sono riusciti a trovare una sistemazione, anche a causa del numero di voli cancellati, e hanno dovuto trascorrere la notte all’interno del terminal. Toscana Aeroporti ha quindi predisposto le brandine nello scalo e fornito assistenza alle persone rimaste in aeroporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Pisa.

© Lanazione.it - La notte difficile dell’aeroporto a Pisa; voli saltati e brandine. In diversi dormono nella struttura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pisa, chiusa una pista dell'aeroporto: pesanti ritardi sui voliDa sabato mattina, circa venti voli dell’aeroporto di Pisa sono stati soggetti a ritardi fino a cinque ore, sia in partenza che in arrivo.

Notte di fuoco nel golfo: raid Usa sull’isola di Qaeshm, l’Iran attacca l’aeroporto internazionale in Kuwait. Diversi feriti e voli sospesiDurante la notte sono stati segnalati un raid statunitense sull’isola di Qaeshm e un attacco iraniano all’aeroporto internazionale in Kuwait.

Si parla di: Una notte di grande boxe a Casciana Terme: la comunità si stringe attorno a Manuel Pieri; Scieri, seconda battaglia. Causa civile per il danno: Tragedia prevedibile.

La notte difficile dell’aeroporto a Pisa; voli saltati e brandine. In diversi dormono nella strutturaAlcuni annullamenti di Ryanair hanno provocato disagi notevoli tra mercoledì e giovedì I temporali che hanno interessato diverse zone di Italia si sono ripercossi anche sullo scalo toscano. Sistemati ... lanazione.it