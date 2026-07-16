La musica dell’estate Tornano i Concerti all’Alba e al Tramonto

Due eventi musicali si svolgono questa estate a Perugia. Si tratta dei Concerti dell’Alba e dei Concerti del Tramonto, organizzati dall’ente musicale locale in occasione dei suoi 15 anni di attività. Gli appuntamenti si tengono all’aperto, sotto le stelle, e ripropongono programmi classici. La manifestazione si inserisce nelle celebrazioni di questa ricorrenza e prevede esibizioni in orari diversi della giornata.

L’estate perugina si infiamma con il ritorno di due grandi classici sotto le stelle, i Concerti dell’Alba e quelli del Tramonto che UmbriaEnsemble organizza nell’ambito dei festeggiamenti per i suoi primi 15 anni di attività. "Due rassegne molto attese dalla città, fanno parte del fervore culturale che si respira a Perugia con una continuità e una ricchezza rare" ha esordito il vicesindaco e assessore alla cultura Marco Pierini, nella presentazione del progetto, ieri a Palazzo dei Priori (nella foto). "Questi concerti - ha aggiunto – rinnovano ogni anno la tradizione con programmi intriganti e originali". È stata poi Maria Cecilia Berioli,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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