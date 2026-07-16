La metamorfosi dei circhi | niente animali e spettacoli olografici nel segno del rispetto delle altre specie viventi

Notizia in breve

Un nuovo tipo di circo senza animali sta prendendo piede, con spettacoli che utilizzano tecnologie olografiche e effetti immersivi. In Italia, alcune realtà hanno abbandonato gli animali per proporre performance di acrobazie, teatro e innovazione digitale. Questa trasformazione segue l'esempio di grandi compagnie internazionali, puntando su spettacoli che rispettano le altre specie viventi e si concentrano su tecniche artistiche e tecnologiche. La tendenza si diffonde tra le produzioni circensi nazionali.