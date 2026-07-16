La metamorfosi dei circhi | niente animali e spettacoli olografici nel segno del rispetto delle altre specie viventi

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un nuovo tipo di circo senza animali sta prendendo piede, con spettacoli che utilizzano tecnologie olografiche e effetti immersivi. In Italia, alcune realtà hanno abbandonato gli animali per proporre performance di acrobazie, teatro e innovazione digitale. Questa trasformazione segue l'esempio di grandi compagnie internazionali, puntando su spettacoli che rispettano le altre specie viventi e si concentrano su tecniche artistiche e tecnologiche. La tendenza si diffonde tra le produzioni circensi nazionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dai pionieri del Nouveau Cirque al Cirque du Soleil: così è cambiato il circo senza animali. Tra acrobazie, teatro e tecnologie immersive, anche in Italia emergono realtà che dimostrano come spettacolo, innovazione ed etica possano convivere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Milano, in Aula a Palazzo Marino il «Parlamento delle specie viventi»: gli studenti danno voce agli animali selvaticiA Palazzo Marino si è svolta una seduta speciale dedicata agli animali selvatici, denominata «Parlamento delle specie viventi».

Circhi con animali in città, l'attacco degli attivisti al Comune: "Basta spettacoli della sofferenza"Un gruppo di attivisti ha consegnato una richiesta formale all'amministrazione comunale di San Severo, chiedendo di sospendere le autorizzazioni per...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web