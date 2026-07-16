La metamorfosi dei circhi | niente animali e spettacoli olografici nel segno del rispetto delle altre specie viventi
Un nuovo tipo di circo senza animali sta prendendo piede, con spettacoli che utilizzano tecnologie olografiche e effetti immersivi. In Italia, alcune realtà hanno abbandonato gli animali per proporre performance di acrobazie, teatro e innovazione digitale. Questa trasformazione segue l'esempio di grandi compagnie internazionali, puntando su spettacoli che rispettano le altre specie viventi e si concentrano su tecniche artistiche e tecnologiche. La tendenza si diffonde tra le produzioni circensi nazionali.
Dai pionieri del Nouveau Cirque al Cirque du Soleil: così è cambiato il circo senza animali. Tra acrobazie, teatro e tecnologie immersive, anche in Italia emergono realtà che dimostrano come spettacolo, innovazione ed etica possano convivere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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