Adattarsi alla propria evoluzione con Luca De Tullio | SWIMZONE

Benvenuti su SWIMZONE, oggi abbiamo il piacere di ospitare Luca De Tullio, atleta di riferimento nel mezzofondo italiano e membro della nazionale azzurra negli ultimi anni. Con una carriera che si è sviluppata nel corso di numerose competizioni nazionali e internazionali, De Tullio ha conquistato risultati importanti nel panorama natatorio italiano. La sua esperienza e il suo percorso sono stati segnati da continui adattamenti e crescita, elementi che lo hanno portato a essere uno dei protagonisti del settore.

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Bentornato su SWIMZONE a Luca De Tullio, uno dei riferimenti del mezzofondo italiano e protagonista della nazionale azzurra negli ultimi anni. Allenato da Fabrizio Antonelli al centro federale di Ostia, Luca si racconta tra evoluzione tecnica, crescita mentale e adattamento continuo a un mezzofondo sempre più orientato verso la velocità. In questa puntata si parla del nuovo approccio agli allenamenti tra 400 e acque libere, dell’importanza delle gambe nel suo stile di nuotata e di come il mezzofondo moderno richieda oggi caratteristiche sempre più esplosive. Luca analizza anche il livello del nuoto italiano dopo l’era di campioni come Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, riflettendo sul peso delle aspettative e sulla difficoltà di emergere in una disciplina già dominata da fuoriclasse. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Adattarsi alla propria evoluzione con Luca De Tullio | SWIMZONE ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Adattarsi alla propria evoluzione con Luca De Tullio | SWIMZONE Sullo stesso argomento Tullio De Piscopo festeggia con il box “80 Tullio”NAPOLI - Da ieri è disponibile “80 Tullio”, il cofanetto celebrativo in 4 LP dedicato agli ottant’anni di Tullio De Piscopo, una delle figure più... Leggi anche: Tullio De Piscopo: a Roma l’80 Tullio Tour