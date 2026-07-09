Juventus Dibu Martinez la priorità per la porta | Vicario resta la seconda scelta

La Juventus ha come obiettivo principale per la porta un portiere di livello internazionale, con Dibu Martinez considerato la prima scelta. La società ha già avviato trattative e monitorato la situazione del portiere in forza alla nazionale argentina. Vicario, attualmente in rosa, resta la seconda opzione. La società mira a rinforzare il reparto con un profilo di alto livello, e le trattative sono in corso per finalizzare l’acquisto.

Fin dal termine della scorsa stagione, uno degli obiettivi prefissati dalla Juventus è senza dubbio l’ acquisto di un nuovo portiere. Il club bianconero, che vuole un profilo di caratura internazionale, è da tempo sulle tracce del Dibu Martinez, ipotizzato come il successore perfetto di Di Gregorio. Proprio per l’estremo difensore argentino c’è stato un nuovo incontro nella giornata di ieri, ma la sensazione è che, stando anche a quanto riportato da Fabrizio Romano, per affondare il colpo e trattare il prezzo con l’Aston Villa, si debba aspettare la conclusione del Mondiale. Per evitare, però, di restare con un pugno di mosche in mano, la Vecchia Signora si starebbe guardando intorno, mantenendo sempre un occhio vigile su Vicario. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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