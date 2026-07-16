La guida di stile del matrimonio di Ida Di Filippo divide il web | ecco cosa prevede!

Da uominiedonnenews.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La guida di stile del matrimonio di Ida Di Filippo e Pietro Albano include una palette di colori e indicazioni sui look per invitati e sposi. La regista ha creato una serie di suggerimenti per gli outfit di uomini e donne, con l’obiettivo di coordinare l’estetica dell’evento. La pubblicazione ha diviso il web, portando a discussioni sulla scelta stilistica e sulle preferenze di stile tra gli utenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una style guide dedicata agli invitati, palette di colori selezionate e look d’ispirazione per uomini e donne. Ida Di Filippo ha deciso di curare ogni dettaglio del suo matrimonio con Pietro Albano, puntando su un’estetica coordinata e ben definita. Per Ida Di Filippo il 2026 rappresenta un anno davvero speciale. Dopo aver conquistato la popolarità televisiva grazie alla sua partecipazione a Casa a Prima Vista, il programma che l’ha resa uno dei volti più apprezzati dal pubblico, l’agente immobiliare è pronta a compiere un altro importante passo della sua vita privata: il matrimonio con il compagno Pietro Albano. Dopo oltre tredici anni di relazione, la coppia si prepara infatti a celebrare le nozze e, a poche settimane dall’evento, stanno emergendo nuovi dettagli che raccontano l’atmosfera e lo stile scelti per il grande giorno. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

la guida di stile del matrimonio di ida di filippo divide il web ecco cosa prevede
© Uominiedonnenews.it - La guida di stile del matrimonio di Ida Di Filippo divide il web: ecco cosa prevede!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 36-74 | Miguel de Cervantes

Video El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 36-74 | Miguel de Cervantes

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ida Di Filippo di Casa a Prima Vista si sposerà a Sorrento: la guida di stile per il matrimonio con Pietro

Leggi anche: “Prima ci sono le emozioni”: Ida Di Filippo di Casa a Prima Vista si sposerà il 5 settembre a Sorrento. Ecco la “guida di stile” realizzata per la cerimonia

Temi più discussi: Ida Di Filippo di Casa a Prima Vista si sposerà a Sorrento: la guida di stile per il matrimonio con Pietro; Come mi riprendo dalle foto di Eros e Michelle insieme?: gli scatti al matrimonio di Aurora riaccendono la nostalgia per una delle coppie più amate degli ultimi anni; Nadia Mayer operata per un tumore, paura per l’agente immobiliare di Casa a prima vista: Pensavo fosse un foruncolo, ho aspettato troppo; È stata 'mia figlia' per dieci anni. La considero un dono: l'ex moglie di Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli non manca alle nozze di Aurora.

ida di filippo la guida di stilePreparativi di nozze per Ida Di Filippo: il volto di Casa a prima vista si sposa a settembreSi apre un nuovo capitolo per la protagonista napoletana di Casa a Prima Vista. Ida Di Filippo è pronta a dire sì. Dopo anni di successo televisivo come agente immobiliare nel programma di Real Ti ... 361magazine.com

ida di filippo la guida di stileIda Di Filippo di Casa a Prima Vista si sposerà a Sorrento: la guida di stile per il matrimonio con PietroIda Di Filippo di Casa a Prima Vista sta per sposare il compagno Pietro e sui social ha rivelato dei nuovi dettagli del matrimonio ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web