La guida di stile del matrimonio di Ida Di Filippo e Pietro Albano include una palette di colori e indicazioni sui look per invitati e sposi. La regista ha creato una serie di suggerimenti per gli outfit di uomini e donne, con l’obiettivo di coordinare l’estetica dell’evento. La pubblicazione ha diviso il web, portando a discussioni sulla scelta stilistica e sulle preferenze di stile tra gli utenti.

Una style guide dedicata agli invitati, palette di colori selezionate e look d’ispirazione per uomini e donne. Ida Di Filippo ha deciso di curare ogni dettaglio del suo matrimonio con Pietro Albano, puntando su un’estetica coordinata e ben definita. Per Ida Di Filippo il 2026 rappresenta un anno davvero speciale. Dopo aver conquistato la popolarità televisiva grazie alla sua partecipazione a Casa a Prima Vista, il programma che l’ha resa uno dei volti più apprezzati dal pubblico, l’agente immobiliare è pronta a compiere un altro importante passo della sua vita privata: il matrimonio con il compagno Pietro Albano. Dopo oltre tredici anni di relazione, la coppia si prepara infatti a celebrare le nozze e, a poche settimane dall’evento, stanno emergendo nuovi dettagli che raccontano l’atmosfera e lo stile scelti per il grande giorno. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La guida di stile del matrimonio di Ida Di Filippo divide il web: ecco cosa prevede!

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