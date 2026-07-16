Rocchi si sfoga: “Marotta e Viglione mi hanno rotto i coglioni”. Non mancano (e non sono poche) le stranezze dell’inchiesta della Procura di Milano sulle interferenze e pressioni dell’Inter sul designatore arbitrale Rocchi. Interferenze e pressioni confermate persino nel comunicato sulla richiesta di archiviazione. E oggi il Corriere della Sera – a babbo morto (o quasi) – pubblica uno degli articoli più interessanti della vicenda. Articolo in cui emerge che Rocchi parla di telefonate ricevute da Marotta o Viglione ( o tutt’e due non si sa) ma le telefonate non compaiono nei tabulati. Viglione è l’uomo fortissimo della Figc di Gravina. Il capo dell’ufficio legislativo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - La Finanza non è riuscita a inserire sul telefono di Rocchi la spia per intercettare le telefonate whatsapp

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