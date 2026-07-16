Le imprese in Cina mostrano segnali di stabilizzazione della fiducia dopo anni di calo. Dopo un periodo di deterioramento del sentiment, alcuni indicatori suggeriscono che la fiducia potrebbe aver raggiunto un punto di equilibrio. Non sono stati forniti dettagli specifici sui dati o sui settori interessati. La situazione viene osservata con attenzione da analisti e operatori economici.

Dopo diversi anni di progressivo deterioramento del sentiment, stanno emergendo i primi segnali che la fiducia delle imprese in Cina potrebbe finalmente essersi stabilizzata. La Business Confidence Survey (BCS) 2026 delinea infatti un quadro sensibilmente meno pessimista rispetto a quello di un anno fa, quando molti indicatori si trovavano ai minimi storici. Per la prima volta da quando la Cina ha abbandonato la politica dello zero-Covid, il ritmo del deterioramento si è attenuato su diversi indicatori chiave. Un numero inferiore di aziende europee ha dichiarato che il contesto operativo si è fatto più difficile negli ultimi dodici mesi. Inoltre, secondo il sondaggio, per la prima volta negli ultimi cinque anni, meno della metà degli intervistati ritiene che il contesto imprenditoriale sia diventato più politicizzato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La fiducia delle imprese in Cina sta raggiungendo un punto di svolta?

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Why Canada's Biggest Trade Deal With China is About to EXPIRE

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