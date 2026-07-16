Notizia in breve

L'Argentina ha raggiunto la finale della Coppa del Mondo, scatenando festeggiamenti che si sono estesi fino in Antartide. La nazionale sudamericana ha vinto la semifinale, attirando l'entusiasmo dei tifosi ovunque. Le celebrazioni sono state visibili anche nelle basi di ricerca sul continente ghiacciato, dove si sono visti palloncini e bandiere colorate. Nessun dettaglio sulle modalità dei festeggiamenti o sui partecipanti.