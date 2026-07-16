La festa argentina arriva fino in Antartide
L'Argentina ha raggiunto la finale della Coppa del Mondo, scatenando festeggiamenti che si sono estesi fino in Antartide. La nazionale sudamericana ha vinto la semifinale, attirando l'entusiasmo dei tifosi ovunque. Le celebrazioni sono state visibili anche nelle basi di ricerca sul continente ghiacciato, dove si sono visti palloncini e bandiere colorate. Nessun dettaglio sulle modalità dei festeggiamenti o sui partecipanti.
L'Argentina ha conquistato la finale della Coppa del Mondo e la gioia incontenibile dei festeggiamenti è arrivata fino in Antartide. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Mondiali, Argentina in finale: la festa arriva fino all'Antartide
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