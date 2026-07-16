La festa argentina arriva fino in Antartide

Da sportmediaset.mediaset.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Argentina ha raggiunto la finale della Coppa del Mondo, scatenando festeggiamenti che si sono estesi fino in Antartide. La nazionale sudamericana ha vinto la semifinale, attirando l'entusiasmo dei tifosi ovunque. Le celebrazioni sono state visibili anche nelle basi di ricerca sul continente ghiacciato, dove si sono visti palloncini e bandiere colorate. Nessun dettaglio sulle modalità dei festeggiamenti o sui partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'Argentina ha conquistato la finale della Coppa del Mondo e la gioia incontenibile dei festeggiamenti è arrivata fino in Antartide. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

la festa argentina arriva fino in antartide
© Sportmediaset.mediaset.it - La festa argentina arriva fino in Antartide
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mondiali, Argentina in finale: la festa arriva fino all'Antartide

Video Mondiali, Argentina in finale: la festa arriva fino all'Antartide

Notizie e thread social correlati

La partita finisce, la festa no! I tifosi dell'Argentina occupano lo stadio fino a tardiDopo la fine della partita, i tifosi dell'Argentina sono rimasti nello stadio di Kansas City, occupando le tribune e le scale.

Lautaro guida la festa dell'Argentina: cori per Messi e MaradonaLautaro Martínez ha guidato i festeggiamenti dell'Argentina nello spogliatoio dopo aver segnato il gol decisivo nel quarto di finale contro la...

Temi più discussi: Mondiali 2026, la festa dell'Argentina arriva fino in Antartide: il video diventa virale; Mondiali, Argentina in finale: la festa arriva fino alla Base Esperanza in Antartide VIDEO; Mondiale 2026, Argentina in finale: la festa arriva fino alla Base Esperanza in Antartide; Mondiali, Argentina in finale: la festa arriva fino alla Base Esperanza in Antartide VIDEO.

antartide la festa argentina arrivaMondiale 2026, Argentina in finale: la festa arriva fino alla Base Esperanza in AntartideLa vittoria dell'Argentina contro l'Inghilterra è stata celebrata anche in uno dei luoghi più remoti del pianeta. Dalla Base Esperanza, in Antartide, sono arrivate immagini ... ilmessaggero.it

antartide la festa argentina arrivaMondiali 2026, la festa dell'Argentina arriva fino in Antartide: il video diventa viraleLa vittoria dell'Argentina contro l'Inghilterra nella semifinale dei Mondiali 2026 è stata festeggiata persino in Antartide ... video.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web