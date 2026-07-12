Lautaro guida la festa dell' Argentina | cori per Messi e Maradona

Da sportmediaset.mediaset.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lautaro Martínez ha guidato i festeggiamenti dell'Argentina nello spogliatoio dopo aver segnato il gol decisivo nel quarto di finale contro la Svizzera, portando il punteggio sul 3-1 ai supplementari. Durante la celebrazione, si sono sentiti cori in onore di Messi e Maradona. L'attaccante ha assunto il ruolo di protagonista tra i giocatori, mentre i compagni hanno partecipato ai festeggiamenti. La squadra si è radunata per celebrare la qualificazione ai prossimi turni del torneo.

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L'attaccante, che ha fissato il punteggio sul 3-1 ai supplementari del quarto di finale con la Svizzera, capopopolo nella festa argentina nello spogliatoio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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