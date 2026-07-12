Lautaro Martínez ha guidato i festeggiamenti dell'Argentina nello spogliatoio dopo aver segnato il gol decisivo nel quarto di finale contro la Svizzera, portando il punteggio sul 3-1 ai supplementari. Durante la celebrazione, si sono sentiti cori in onore di Messi e Maradona. L'attaccante ha assunto il ruolo di protagonista tra i giocatori, mentre i compagni hanno partecipato ai festeggiamenti. La squadra si è radunata per celebrare la qualificazione ai prossimi turni del torneo.

L'attaccante, che ha fissato il punteggio sul 3-1 ai supplementari del quarto di finale con la Svizzera, capopopolo nella festa argentina nello spogliatoio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Lautaro guida la festa dell'Argentina: cori per Messi e Maradona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CHIVU sotto la Nord, THURAM scatenato: È qui la festa dell'Inter | Interna21onale | Serie A | DAZN

Notizie e thread social correlati

Mondiali, festa Argentina: Messi nella storia 40 anni dopo MaradonaI tifosi argentini festeggiano nel Texas dopo la vittoria 2-0 contro l'Austria, che garantisce loro l'accesso ai sedicesimi di finale dei Mondiali.

La festa privata, la torta nerazzurra, poi i cori di Lautaro e Dimarco in Duomo: la folle notte dei calciatori dell’InterDurante la notte dello scudetto, i calciatori dell’Inter hanno partecipato a una festa privata, durante la quale è stata portata una torta con i...

Si parla di: Milano, 55enne accoltellato fuori da un bar a San Siro: arrestato un 22enne.

Lautaro guida la festa dell'Argentina: cori per Messi e MaradonaL'attaccante, che ha fissato il punteggio sul 3-1 ai supplementari del quarto di finale con la Svizzera, capopopolo nella festa argentina nello spogliatoio ... libero.it

Essere Lautaro Martinez, le immagini di un capitanoLautaro Martinez non è solo nei gol che segna. Non è solo il giocatore che guida un attacco. L'argentino è riferimento, simbolo, guida: è l'essenza della figura del capitano Nella crisi dei valori e ... gianlucadimarzio.com